Borse settimana dominata dal rally del petrolio e dalla crisi di Hormuz

Questa settimana i mercati finanziari hanno visto una forte volatilità, con le borse che hanno reagito alle variazioni del prezzo del petrolio. La crescita dei prezzi è stata alimentata dai timori di un possibile conflitto in Iran, che ha mantenuto gli investitori in allerta. La situazione ha mantenuto alta l’attenzione su quanto sta accadendo nella regione e sulle conseguenze per il settore energetico.

Anche questa settimana i mercati globali sono stati dominati dall’estrema volatilità del prezzo del petrolio, spinto dai timori per una guerra prolungata in Iran. Le quotazioni del Brent hanno sfondato il muro dei 100 dollari, toccando picchi notturni di 120 dollari prima di assestarsi sui 107 dollari, con un rally che la scorsa settimana ha sfiorato il +38% e questa settimana potrebbe sfiorare il +10%. Il punto critico resta lo Stretto di Hormuz: il blocco delle esportazioni, ridotte a meno del 10% dei livelli pre-conflitto, ha paralizzato la produzione in tutto il Golfo, costringendo paesi come Kuwait, Qatar ed Emirati a tagliare le attività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Borse, settimana dominata dal rally del petrolio e dalla crisi di Hormuz Articoli correlati Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi. Borse in rosso: bruciati 314 miliardiRoma, 2 marzo 2026 – L’onda lunga della guerra in Iran di Usa e Israele arriva prima sui terminali energetici e poi nelle tasche di famiglie e... Iran, chiuso lo stretto di Hormuz: la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezziL’escalation militare nel Golfo Persico riporta l’energia al centro della competizione strategica internazionale, mostrando come un singolo... Aggiornamenti e notizie su Borse settimana dominata dal rally del... Temi più discussi: Grano duro, prezzi Usa in crescita trainati dal dollaro forte; Shock energetico per l'Europa, irrompe Putin: Pronti ad aiutare, ma a una condizione. Follia; Quali azioni comprare con guerra Usa Iran? 5 italiane e 5 americane. Nella settimana dei mercati massima attenzione su petrolio e gasReduci da una settimana dominata dall’attacco di Usa e Israele all’Iran e dalla risposta di Teheran, che hanno affondato le Borse e fatto decollare il ... gds.it Borse ancora in rosso, Milano regge il colpo sulla settimanaLe Borse europee dopo una parte di giornata sopra la parità chiudono la settimana in negativo. Milano fa -0,31%, ma è, anche se di poco, l'unica fra le grandi piazze continentali che da lunedì non ha ... msn.com Borse, guerra in Iran e shock energetico zavorrano ancora l’Europa. Milano chiude a -0,3%. A livello macro rallenta il Pil americano che cresce solo dello 0,7%. Intanto prosegue il rafforzamento del biglietto verde, con il cambio euro-dollaro sotto 1,15. # - facebook.com facebook Tempio, consegnate le borse di studio dedicate al professor Tomaso Panu x.com