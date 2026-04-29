Micillo M5S | Ora obiettivo governo tutto nasce dai territori

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che l’obiettivo attuale è formare un governo, sottolineando che tutto nasce dai territori e che i successi ottenuti in Campania sono stati conquistati sul campo. Ha ripercorso le origini del movimento e i risultati raggiunti nella regione, sottolineando come la priorità sia ora quella di tornare al governo dell’intera nazione.

Micillo ripercorre le origini del M5S e i risultati in Campania: “ogni successo conquistato sul campo, ora l’obiettivo è tornare al governo della Nazione”.. “ Ricordo i primi meetup, le prime elezioni, il primo ingresso in Parlamento e la prima legge targata M5S. Io ero lì. Come nel primo Governo e nella prima coalizione vincente. Le “prime volte”: quelle in cui serve coraggio, cambiare prospettiva, rivedere le visioni, adattare i tempi. Quelle in cui bisogna guardare oltre limiti e critiche, senza mai perdere la rotta. Questo scrivevo quattro anni fa, appena nominato coordinatore regionale per la prima volta. Poco dopo una scissione spaccò in due il movimento, mettendo in discussione tutto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Micillo (M5S): “Ora obiettivo governo, tutto nasce dai territori” Notizie correlate Micillo: “In Provincia di Avellino la prima consigliera irpina M5S”Tempo di lettura: 2 minuti“Un risultato importante per il nostro Movimento e per l’intero territorio irpino, frutto di un lavoro costante e di un... Leggi anche: Micillo (M5S): Il referendum sulla Costituzione segna un cambio di direzione fondamentale