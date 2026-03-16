Micillo | In Provincia di Avellino la prima consigliera irpina M5S

In provincia di Avellino, una consigliera del Movimento 5 Stelle diventa la prima rappresentante del suo partito in regione. La notizia arriva attraverso un comunicato ufficiale che celebra il risultato come un passo significativo per il Movimento e il territorio irpino. La conquista è frutto di un impegno quotidiano di amministratori e attivisti che operano nelle comunità locali con dedizione e senso di responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Un risultato importante per il nostro Movimento e per l’intero territorio irpino, frutto di un lavoro costante e di un impegno condiviso da tanti amministratori e attivisti che ogni giorno operano nelle comunità locali con serietà e spirito di servizio”. Lo afferma Salvatore Micillo, Coordinatore regionale in Campania per il Movimento 5 Stelle dopo i risultati delle provinciali ad Avellino con l’ingresso di C armela Gonnella, 38 anni, consigliera comunale di Morra De Sanctis da due anni. Sarà la prima consigliera provinciale del Movimento 5 Stelle a Palazzo Caracciolo ad Avellino. “Voglio esprimere – spiega Micillo – il mio più sincero ringraziamento a tutto il territorio e in particolare agli eletti del Movimento 5 Stelle nelle diverse amministrazioni locali per lo straordinario lavoro svolto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Micillo: “In Provincia di Avellino la prima consigliera irpina M5S” Articoli correlati Micillo (M5S Campania): “Buon lavoro all’assessora regionale Claudia Pecoraro”Benvenuta a Claudia Pecoraro: nuove deleghe per ambiente, politiche abitative e pari opportunità nella giunta regionale della Campania “Con grande... Micillo (M5s): “Chiari con Pd, su candidati nessuna scelta calata dall’alto”Tempo di lettura: 2 minuti “Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il segretario regionale del Pd Piero De Luca, con il quale abbiamo condiviso in modo...