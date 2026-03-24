Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli e la Campania si sono mobilitate in massa per esprimere il proprio dissenso nei confronti della recente riforma costituzionale. Con un’affluenza record, il risultato referendario di oggi si traduce in un plebiscito pro Costituzione, un’inversione di tendenza che colpisce anche il Governo. Gli elettori hanno scelto chiaramente di difendere la Carta del 1948, segnando un durissimo colpo alle ambizioni dell’esecutivo attuale. Le urne parlano chiaro: il Sud si erge a bastione della democrazia italiana. La partecipazione al voto è stata una delle notizie più eclatanti di questo referendum. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Micillo (M5S): Il referendum sulla Costituzione segna un cambio di direzione fondamentale

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