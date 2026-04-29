Da mercoledì 29 aprile, Michelle Hunziker è alla guida di Tim Battiti Live Spring su Canale 5. La conduttrice ha recentemente avviato nuove relazioni sentimentali con l’attore Giulio Berruti. Oltre alle novità amorose, mantiene un rapporto di grande affetto e collaborazione con Eros Ramazzotti, con cui ha un legame fraterno. La sua presenza in televisione si arricchisce di queste esperienze personali e professionali.

? Cosa sapere Michelle Hunziker conduce Tim Battiti Live Spring su Canale 5 da mercoledì 29 aprile.. La conduttrice affronta nuove relazioni sentimentali con Giulio Berruti e un legame fraterno con Eros Ramazzotti.. A Roma, le luci della televisione si accendono su una nuova fase per Michelle Hunziker, che da mercoledì 29 aprile guida il programma Tim Battiti Live Spring su Canale 5, aprendo un capitolo di profonda trasformazione personale e sentimentale. La conduttrice ha scelto questo momento di rinnovata energia musicale per raccontare un’evoluzione interiore che parte dalle radici familiari fino ad arrivare alla conquista di una nuova libertà emotiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michelle Hunziker: tra nuove passioni e il legame con Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker: Trennung von Nino – Sie kehrt in die Arme von Ex Eros Ramazzotti zurück

Notizie correlate

Eros Ramazzotti e Alicia Keys Sanremo 2026: la commozione di Michelle Hunziker e Aurora RamazzottiMichelle Hunziker e Aurora Ramazzotti commentano il trionfo di Eros Ramazzotti a Sanremo 2026 dopo l’esibizione con Alicia Keys sulle note de...

“Con Giulio Berruti ho lasciato andare tutte le corazze. Eros Ramazzotti? Guai a chi me lo tocca”: così Michelle HunzikerMichelle Hunziker si racconta sulle pagine del settimanale “Chi”, in occasione del suo nuovo impegno televisivo su Canale 5 con Tim Battiti Live...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti, che passione! Le prime foto del bacio sul Lago di Como; Michelle Hunziker parla d’amore a Verissimo, su Giulio Berruti c’è un ma che cambia tutto; Verissimo: Michelle Hunziker e Alvin: l'intervista integrale Video; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore sul Lago di Como: le prime foto insieme.

Michelle Hunziker tra riservatezza e serenità ritrovata: Sono feliceMichelle Hunziker oggi: la presunta relazione con Giulio Berruti, emozione per le nozze di Aurora e vita privata sempre più riservata. notizie.it

Con Giulio Berruti ho lasciato andare tutte le corazze. Eros Ramazzotti? Guai a chi me lo tocca: così Michelle HunzikerCon Giulio Berruti mi sto lasciando andare, ma su Eros: 'guai a chi me lo tocca': Michelle Hunziker tra amore, passato e nuove emozioni ... ilfattoquotidiano.it

«Siamo pronti a regalare al pubblico una serata all’insegna della musica e del divertimento», parola di Michelle Hunziker, che questa sera porta su Canale 5 la versione primaverile di uno degli eventi musicali più seguiti: TIM Battiti Live Spring. Al suo fianco ci - facebook.com facebook

È iniziato il conto alla rovescia… #TIMBattitiLive Spring Con Michelle Hunziker e Alvin, da mercoledì 29 aprile su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com