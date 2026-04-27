Michelle Hunziker felice e innamorata ma non nomina Giulio Berruti | I dettagli li ho chiusi in cassaforte

Michelle Hunziker ha condiviso per la prima volta alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale, affermando di sentirsi molto felice. La conduttrice ha pubblicato sui social un foto con Giulio Berruti, ma senza fare direttamente il suo nome durante l’intervista. Ha aggiunto che ha deciso di non rivelare altri particolari e di tenere alcuni aspetti della sua vita privata riservati, come se fossero custoditi in una cassaforte.

Michelle Hunziker ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale: la conduttrice si è detta "molto felice" pur preferendo non fare il nome di Giulio Berruti, con cui sui social ha pubblicato il primo scatto. Al momento quindi sembra voler mettere la privacy al di sopra di ogni cosa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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