Da quasi due mesi, l'attrice e conduttrice ha confermato pubblicamente di essere coinvolta sentimentalmente con l’attore. In un’intervista, ha dichiarato di sentirsi molto felice al fianco di lui. La conferma arriva dopo settimane di sospetti e speculate sulla loro relazione. Entrambi sono apparsi insieme in diverse occasioni pubbliche, alimentando ulteriori voci sulla loro frequentazione.

Ormai sono quasi due mesi che si frequentano Giulio Berruti e Michelle Hunziker. Lei ha confermato a Chi di essere molto felice al suo fianco E’ lapidariaMichelle Hunzikernel parlare della storia conGiulio Berruti, dopo aver confermato la relazione a Verissimo, adesso è tornata a parlarne aChi, spiegando che è davvero felice con lui, ma senza sbottonarsi troppo su questa storia. Mentre altre volte senza freni ha parlato di questi nuovi amori, stavolta ha cercato di essere più reticente e di evitare di commentare molto questa storia su cui vuole essere “una cassaforte svizzera”. A Chi ha solo detto: “Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Michelle Hunziker conferma la storia con Giulio Berruti: “Sono molto felice”

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Oggi sono felice e innamorata, ma non dico nulla. Con il tempo ho capito che è meglio non condividere i momenti felici, i miei li tengo chiusi in una cassaforte svizzera”, ha confidato Michelle Hunziker durante la sua partecipazione a Verissimo, ospite di Silvia - facebook.com facebook

“Oggi sono felice, ma non dico nulla - con il tempo ho capito che è meglio non condividere i momenti felici” #MichelleHunziker #Verissimo #AuroraRamazzotti x.com