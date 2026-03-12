Michelle Hunziker ha un nuovo amore | è fidanzata con Giulio Berruti

Michelle Hunziker è fidanzata con l’attore Giulio Berruti. La coppia si è conosciuta a Roma e ha iniziato a frequentarsi recentemente. Michelle ha ritrovato il sorriso dopo un periodo di cambiamenti personali, mentre Giulio Berruti è noto anche per aver avuto una lunga relazione con Maria Elena Boschi. La notizia è stata confermata ufficialmente dai diretti interessati.

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Gossip su una presunta relazione con Vittorio Brumotti Luisa Amatucci: "Ho scoperto il tumore all'endometrio per caso. La prevenzione è fondamentale" Michelle Hunziker torna a sorridere sul piano sentimentale grazie a una nuova relazione con l'attore Giulio Berruti, noto anche per la sua lunga storia con Maria Elena Boschi.

