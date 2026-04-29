Michelle Hunziker | Con Giulio Berruti ho lasciato cadere tutte le corazze Ora proteggo la mia felicità
La conduttrice ha annunciato pubblicamente la fine delle sue difese emotive, parlando della relazione con il medico estetico. Ha spiegato di aver lasciato andare le barriere che aveva costruito e di voler ora tutelare la propria serenità. La coppia si è conosciuta da tempo e recentemente hanno deciso di rendere ufficiale il loro legame. La protagonista ha condiviso dettagli sulla loro storia e sui sentimenti che provano.
Partendo da un'analisi dei propri bisogni all'interno della coppia, Michelle Hunziker ha raccontato: «Ho necessità di avere accanto una persona risolta e, soprattutto, che mi faccia sentire protetta (.) Mi sono fatta una bella corazza, sia fisicamente che emotivamente. Sono molto maschile e questo accomuna spessissimo le donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze. Però adesso è un buon momento». Il riferimento al momento felice della propria vita non passa inosservato e, incalzata, Michelle Hunziker conferma la relazione con Berruti, grazie a cui, spiega: «Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me».🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie correlate
“Con Giulio Berruti ho lasciato andare tutte le corazze. Eros Ramazzotti? Guai a chi me lo tocca”: così Michelle HunzikerMichelle Hunziker si racconta sulle pagine del settimanale “Chi”, in occasione del suo nuovo impegno televisivo su Canale 5 con Tim Battiti Live...
Leggi anche: Michelle Hunziker conferma la storia con Giulio Berruti: “Sono molto felice”
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Michelle Hunziker rompe il silenzio sulla storia con Giulio Berruti: Sono molto felice; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore sul Lago di Como: le prime foto insieme; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, le prime foto insieme a Como; Michelle Hunziker parla d’amore a Verissimo, su Giulio Berruti c’è un ma che cambia tutto.
Michelle Hunziker: «Con Giulio Berruti ho lasciato cadere tutte le corazze. Ora proteggo la mia felicità»La conduttrice ha ufficializzato la relazione con il medico estetico, raccontando il loro legame e la rinascita al suo fianco, tra la felicità e il bisogno di privacy ... vanityfair.it
Michelle Hunziker: Felice con Giulio Berruti, mi sto lasciando andare. Eros è la persona migliore che conosca, siamo come fratelliLa conduttrice presente dal 29 aprile Tim Battiti Live Spring: Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me ... quotidiano.net
"Con Giulio Berruti mi sto lasciando andare, ma su Eros: 'guai a chi me lo tocca'": Michelle Hunziker tra amore, passato e nuove emozioni - facebook.com facebook
È iniziato il conto alla rovescia… #TIMBattitiLive Spring Con Michelle Hunziker e Alvin, da mercoledì 29 aprile su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com