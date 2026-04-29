La conduttrice ha annunciato pubblicamente la fine delle sue difese emotive, parlando della relazione con il medico estetico. Ha spiegato di aver lasciato andare le barriere che aveva costruito e di voler ora tutelare la propria serenità. La coppia si è conosciuta da tempo e recentemente hanno deciso di rendere ufficiale il loro legame. La protagonista ha condiviso dettagli sulla loro storia e sui sentimenti che provano.

Partendo da un'analisi dei propri bisogni all'interno della coppia, Michelle Hunziker ha raccontato: «Ho necessità di avere accanto una persona risolta e, soprattutto, che mi faccia sentire protetta (.) Mi sono fatta una bella corazza, sia fisicamente che emotivamente. Sono molto maschile e questo accomuna spessissimo le donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze. Però adesso è un buon momento». Il riferimento al momento felice della propria vita non passa inosservato e, incalzata, Michelle Hunziker conferma la relazione con Berruti, grazie a cui, spiega: «Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michelle Hunziker: «Con Giulio Berruti ho lasciato cadere tutte le corazze. Ora proteggo la mia felicità»

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