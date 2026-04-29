Michele Emiliano poltronissima al Senato chiesta da AVS

Una nuova puntata della vicenda politica coinvolge Michele Emiliano, che ha ricevuto una richiesta di poltronissima al Senato da parte di AVS. La situazione si inserisce in un quadro più ampio che riguarda le attività del governatore della regione, che ha recentemente presentato alcuni documenti e iniziative. La vicenda si sviluppa nel contesto delle dinamiche interne alla politica locale e nazionale, con particolari attenzione alle scelte di Emiliano.

Il governatore della Puglia Antonio Decaro ha già presentato quattro istanze al Csm per chiedere l’aspettativa del magistrato e di poterlo assumere come consulente in Regione sul delicato dossier dell’Ilva di Taranto. Ma, a sorpresa, ora spunta un’altra richiesta per l’ex presidente della Puglia: l’ha presentata il 23 aprile il senatore Tino Magni, eletto con Alleanza Verdi Sinistra, che è anche presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Magni ha scritto al vicepresidente del Csm Fabio Pinelli per chiedere che Emiliano possa essere collocato fuori ruolo presso la commissione parlamentare in qualità di consulente a tempo pieno.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Michele Emiliano, poltronissima al Senato chiesta da AVS Notizie correlate Leggi anche: Michele Emiliano, poltronissima al Senato: Avs, l'ultima farsa Terzi: “Case da abbattere? Per il nuovo ponte San Michele chiesta un’alternativa al progetto”È questo il timore che accompagna i residenti del quartiere di via Monastero dei Verghi, a Calusco d’Adda: alcuni di loro rischiano di vedere... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Michele Emiliano, poltronissima al Senato: Avs, l'ultima farsa | Libero Quotidiano.it; Michele Emiliano poltronissima al Senato | Avs l' ultima farsa. Ovunque, ma non in toga: Michele Emiliano le tenta tutte per non rientrare in magistraturaL'ex presidente della Puglia annuncia l'arrivo di un romanzo, ambisce a entrare in Parlamento nel 2027 e non vuole ricominciare a fare il magistrato. huffingtonpost.it Michele Emiliano: «Ho scritto un libro, racconto quello che la politica non riesce a dire». L'alba di San Nicola in libreria«Sono stato in silenzio per un po'. Non è stato un vuoto. È stato un tempo necessario. Dopo tanti anni vissuti dentro le istituzioni, dentro le battaglie, dentro le ... quotidianodipuglia.it Sui social il ritorno di Michele Emiliano dopo un periodo di silenzio. Il governatore annuncia: “Ho scritto un romanzo”, raccontando un tempo di riflessione personale e la scelta di usare un nuovo linguaggio per esprimere ciò che la politica, da sola, non riesce - facebook.com facebook Emiliano, il magistrato che non vuole fare il magistrato. E in suo aiuto ora arriva una Commissione d'inchiesta La saga di Michele Emiliano si tinge di una nuova sfumatura di ridicolo. L’ex pm, che non ha alcuna intenzione di rientrare in servizio dopo 23 anni d x.com