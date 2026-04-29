Michele Emiliano poltronissima al Senato | Avs l' ultima farsa

Un nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge il senatore e il governatore della Puglia. Il governatore ha presentato quattro richieste al Consiglio superiore della magistratura per ottenere l’aspettativa di un magistrato, con l’intenzione di assumerlo come consulente regionale su un progetto legato alla gestione di un'azienda industriale a Taranto. La situazione ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico e giudiziario locale.

Nuova puntata della saga-Emiliano. Il governatore della Puglia Antonio Decaro ha già presentato quattro istanze al Csm per chiedere l’aspettativa del magistrato e di poterlo assumere come consulente in Regione sul delicato dossier dell’Ilva di Taranto. Ma, a sorpresa, ora spunta un’altra richiesta per l’ex presidente della Puglia: l’ha presentata il 23 aprile il senatore Tino Magni, eletto con Alleanza Verdi Sinistra, che è anche presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Magni ha scritto al vicepresidente del Csm Fabio Pinelli per chiedere che Emiliano possa essere collocato fuori ruolo presso la commissione parlamentare in qualità di consulente a tempo pieno.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Michele Emiliano, poltronissima al Senato: Avs, l'ultima farsa Notizie correlate Michele Emiliano non ha trovato un nuovo lavoro in politicaL'ex presidente della Puglia non potrà essere il “consigliere giuridico” di quello attuale, e quindi tornerà in magistratura Dopo l’elezione di... Antisemitismo, al Senato il disegno di legge: bocciati gli emendamenti Pd-M5S-Avs su IhraL’Aula del Senato ha bocciato gli emendamenti presentati da Pd, M5S e Avs con i quali si chiedeva di sostituire nel testo del ddl Antisemitismo la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Michele Emiliano, poltronissima al Senato: Avs, l'ultima farsa | Libero Quotidiano.it. Michele Emiliano e l'epopea per evitare di tornare pm. Decaro ci prova per la quarta volta: consulente da 130 mila euro per l'emergenza IlvaPer l'ex governatore pugliese corsa contro il tempo: entro il 27 aprile deve indicare una sede per indossare la toga (dopo 20 anni). La mossa al Csm del suo successore in Regione, ora fiducioso. L'obi ... corriere.it Michele Emiliano non ha trovato un nuovo lavoro in politicaL'ex presidente della Puglia non potrà essere il consigliere giuridico di quello attuale, e quindi tornerà in magistratura ... ilpost.it