Antisemitismo al Senato il disegno di legge | bocciati gli emendamenti Pd-M5S-Avs su Ihra

Al Senato è stato presentato un disegno di legge contro l’antisemitismo, che ha visto il rifiuto degli emendamenti proposti da Pd, M5S e Avs. Questi emendamenti miravano a modificare il testo, sostituendo la definizione di antisemitismo stabilita dall’Ihra, l’International Holocaust Remembrance Alliance. La discussione si è concentrata su questa specifica questione, senza ulteriori sviluppi emersi durante la seduta.

L’Aula del Senato ha bocciato gli emendamenti presentati da Pd, M5S e Avs con i quali si chiedeva di sostituire nel testo del ddl Antisemitismo la definizione di antisemitismo formulata dall’ Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance). Sono in corso le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento. Ddl Antisemitismo: Gasparri (FI), riformulazione saggia, la condividiamo. Roma, 4 mar. (LaPresse) – “Stiamo facendo una legge contro l’antisemitismo alla luce di tutte le emergenze, gli episodi, i fatti che anche ieri la relazione annuale illustrata alla Sala Zuccari sui fenomeni di antisemitismo ha dimostrato essersi intensificati. Questa legge recepisce una dichiarazione internazionale dell’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra) e credo che qualcuno abbia fatto una campagna di disinformazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Antisemitismo, al Senato il disegno di legge: bocciati gli emendamenti Pd-M5S-Avs su Ihra Leggi anche: Pd spaccato sull’antisemitismo: il disegno di legge di Giorgis non troverà unanimità nel gruppo L’appello: Accademia ed enti di ricerca contro la trasformazione della definizione di antisemitismo dell’Ihra in leggeNoi studiosi, studiose e docenti italiane di diverse discipline, lavoratrici e lavoratori afferenti a istituzioni accademiche ed enti di ricerca... Contenuti utili per approfondire Antisemitismo al Senato il disegno di.... Temi più discussi: Ddl antisemitismo, il Pd valuta l’astensione; Ddl Antisemitismo, Segre chiede unità. Pd e M5s non votano; Ddl antisemitismo al voto, Pd avanti diviso; Ddl antisemitismo, il Pd si divide sull’astensione. DDL ANTISEMITISMO, AULA SENATO BOCCIA EMENDAMENTI PD-M5S-AVS SU DEFINIZIONE IHRARoma, 4 mar - L'aula del Senato, nel corso dell’esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, ha boc ... 9colonne.it Antisemitismo. Oggi il voto in Senato e il Pd si spacca in dueInserita la dichiarazione dell’Ihra contestata da sinistra. Azione e Iv verso il Sì. ll dilemma dei riformisti dem. msn.com Niente settimana corta, per ora, in Italia: la Camera ha approvato l'emendamento per bocciare la proposta di legge presentata da Avs, M5s e Pd. #lavoro x.com M5S e AVS e PCI uniti per l’ambiente: “La differenziata non è un fine, ma una risorsa contro l’ampliamento della discarica” Migliorare la gestione dei rifiuti in Umbria non è più solo una questione di senso civico: è una necessità economica e ambientale impell facebook