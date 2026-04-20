L'ex presidente della regione non ha ottenuto un nuovo incarico nel settore politico. Dopo aver lasciato la sua posizione, non è stato confermato come consigliere giuridico dell’attuale amministrazione regionale. La sua candidatura a un ruolo di rilievo in politica non è andata a buon fine e non ha trovato nuove opportunità nel settore. La situazione si è conclusa senza ulteriori sviluppi relativi alla sua carriera pubblica.

L'ex presidente della Puglia non potrà essere il “consigliere giuridico” di quello attuale, e quindi tornerà in magistratura Dopo l’elezione di Antonio Decaro come nuovo presidente della Puglia, il suo predecessore Michele Emiliano non è riuscito a trovare un nuovo incarico nella politica e quindi tornerà a fare quello che faceva prima, cioè il magistrato. Entro il 25 aprile dovrà indicare una sede in cui preferirebbe lavorare, ma non potrà farlo ovunque, a causa dell’incompatibilità con i ruoli politici avuti in passato. Alle elezioni regionali dello scorso novembre era stato lo stesso Decaro a non volere una ricandidatura di Emiliano nel consiglio regionale.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Michele Emiliano non ha trovato un nuovo lavoro in politica

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