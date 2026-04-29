Michelangelo dietro le opere di Del Piombo al via il percorso di validazione internazionale

Sono iniziate le procedure di validazione internazionale riguardo alle recenti indagini scientifiche che hanno suggerito la presenza della mano di Michelangelo nelle opere di Sebastiano del Piombo. Le analisi, condotte con strumenti avanzati, hanno portato a ipotesi che ora vengono sottoposte a verifiche da parte di esperti e istituzioni di diversi Paesi. La fase successiva mira a confermare o smentire ufficialmente queste ipotesi.