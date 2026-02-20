Il tesoro di Michelangelo | 20 opere ritrovate

Il ritrovamento di 20 opere di Michelangelo nasce da una scoperta casuale in una casa romana. Gli esperti hanno trovato disegni, bozzetti e piccole sculture che si credevano perdute da secoli. Questi oggetti, nascosti in un ripostiglio, testimoniano l’attività artistica dell’artista anche al di fuori delle sue grandi opere pubbliche. La scoperta può riscrivere alcuni capitoli della sua produzione creativa e offre nuovi spunti sulla sua vita privata. La notizia ha già suscitato grande interesse tra storici e appassionati d’arte.

L’artista Michelangelo Buonarroti ha portato con sé un mistero dopo la sua morte. Quello delle sue opere: centinaia di bozzetti, cartoni, cere, disegni, sanguigne, sculture che teneva nella sua casa di Roma. E che sono scomparse. Secondo il suo biografo ufficiale Giorgio Vasari nella casa di via Macel de’ Corvi le bruciò lo stesso Michelangelo prima di morire. Ma a quanto pare non è vero. Una ricercatrice indipendente romana, Valentina Salerno, ha ricostruito cosa accadde nell’ultimo periodo della vita di Buonarroti. Consultando e confrontando documenti di 500 anni fa che si trovavano nell’ Archivio di Stato del Vaticano.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Michelangelo, il tesoro ritrovato: scoperti 20 lavori. L'artista non bruciò i suoi bozzetti prima di morire Leggi anche: Impianto agrivoltaico da 20 ettari sulle colline di Via del Tesoro: il Comitato solleva dubbi e chiede tutela Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Michelangelo, il tesoro ritrovato: scoperti 20 lavori. L'artista non bruciò i suoi bozzetti prima di morire; Il tesoro di Michelangelo: 20 opere ritrovate; Michelangelo Buonarroti, su Office si potrà scrivere con la sua calligrafia: il nuovo font nato dall'accordo con il Vaticano; La settimana in tv, dal Caravaggio perduto al mito di Tutankhamon. Michelangelo, il tesoro ritrovato: scoperti 20 lavori. L'artista non bruciò i suoi bozzetti prima di morireAll'ombra del Cupolone di San Pietro, dalla primavera dell'anno scorso, è attivo un Comitato scientifico ad altissimo livello destinato a riscrivere gli ultimi giorni di vita ... ilgazzettino.it Il tesoro di Michelangelo: «20 opere ritrovate»La ricercatrice Valentina Salerno ha ricostruito le ultime ore di vita dell'artista. E ha scoperto l'esistenza di un cubicolo dove vennero conservate le opere che erano in casa dell'artista ... open.online Michelangelo, il tesoro ritrovato: scoperti 20 lavori nascosti - facebook.com facebook