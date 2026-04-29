Prima dell'inizio della partita tra PSG e Bayern Monaco, il calciatore francese è stato visto entrare allo stadio Parc des Princes con un borsone di Louis Vuitton dal valore di circa 2.500 euro. Non si trattava comunque dell’accessorio più costoso tra i presenti. Il giocatore ha mantenuto un atteggiamento rilassato, senza mostrare forzature nel comportamento o nell’aspetto, come spesso succede prima delle gare importanti.

Michael Olise è entrato tra i protagonisti di PSG-Bayern Monaco ancora prima del calcio d’inizio. Il campione francese è arrivato allo stadio Parc des Princes di Parigi e ha fatto una cosa che ormai gli riesce naturale: non forzare nulla, né l’atteggiamento né il look. Poi è entrato in campo e ha segnato il momentaneo 2-2 in una semifinale finita 5-4, una di quelle serate che restano nella memoria collettiva dei tifosi per molto tempo, ma la sensazione è che, per lui, tutto questo sia quasi lineare. Sulle doti tecniche non c’è molto da aggiungere, e lo sanno anche a Monaco. In settimana i dirigenti del Bayern hanno ribadito che per Olise verrà applicato una sorta di trattamento Ribéry, quindi è sostanzialmente invendibile, qualsiasi sia la cifra.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Michael Olise è arrivato allo stadio con un borsone di Louis Vuitton da 2.500 euro, e non era nemmeno il pezzo più costoso

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