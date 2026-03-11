Durante la sfilata di Louis Vuitton, Zendaya ha sfoggiato un taglio corto con un bixie per capelli ricci, creando un look che richiama quello di una sposa. Il taglio si adatta a chi ha capelli dalla texture difficile da domare e rappresenta una proposta di stile per chi cerca un'acconciatura fresca e versatile. La scelta della cantante ha attirato l’attenzione tra i presenti.

In alcuni scatti esclusivi del recente servizio fotografico di Zendaya per A24 con Robert Pattinson (per promuovere il loro nuovo film sul matrimonio, The Drama, in uscita il 3 aprile), aveva rivelato il suo nuovo taglio bixie, che inevitabilmente aveva rubato la scena. Un taglio che è un ibrido tra bob-pixie rivelatosi ideale per valorizzare la sua texture naturale riccia. Sarebbe stato eseguito dal team di stylist delle celebrità The Hair Bros che avrebbero condiviso di aver eseguito il talgio a fine 2025. Ma solo alla Paris Fashion Week abbiamo potuto ammirare il nuovo look in tutto il suo splendore, dove Zendaya è stata avvistata alla sfilata di Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya con il bixie per capelli ricci, alla sfilata di Louis Vuitton, ci ha regalato un'idea di taglio corto da sposa

Dal front row di Louis Vuitton, l'attrice 29enne riscrive le regole del corto. Un sofisticato bixie cut color cioccolato fondente che doma il riccio naturale in onde scultoree di ispirazione gamine alla Audrey TautouL’ultima giornata della Paris Fashion Week si chiude con l’epifania beauty firmata Zendaya.

