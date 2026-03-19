Michael Hartono, imprenditore indonesiano di 86 anni morto oggi a Singapore, è stato noto per aver portato il club di calcio di Como dalla Serie D alla lotta per la Champions League, attirando allo stadio star di Hollywood e personaggi famosi. Fino al 2019, pochi italiani conoscevano il suo nome, anche se lui e il fratello Robert erano tra le figure più ricche dell’Indonesia, eredi del fondatore del gruppo PT Djarum.

Como, 19 marzo 2026 – Fino al 2019 pochissimi italiani avevano sentito parlare di Michael Hartono, morto oggi all’età di 86 anni nella sua residenza di Singapore, e del fratello Robert, ricchissimi imprenditori indonesiani, eredi del fondatore del gruppo PT Djarum. Poi, con una trattativa condotta in tempi rapidi e grande attenzione alla riservatezza, i due uomini d’affari sono piombati nel mondo del calcio italiano, acquistando il Como 1907 che allora languiva in serie D ed era a rischio fallimento. Una prospettiva che angustiava i supporter di un club glorioso, con trascorsi in serie A, soprattutto negli anni ‘80, quando i lariani, potendo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michael Hartono: chi era l’imprenditore che ha portato il Como dalla D alla lotta Champions (con i vip di Hollywood allo stadio)

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