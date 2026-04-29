Michael Jackson re al boxoffice il biopic è fiaba e un eroe non può rischiare di trasformarsi in un porco nella stessa narrazione Non fa epica e neanche incasso

Da ilfattoquotidiano.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il biopic dedicato a Michael Jackson sta ottenendo grandi risultati al botteghino, attirando pubblico in tutto il mondo. Il film si presenta come una narrazione semplice, priva di grandi ambizioni epiche o di rischi narrativi, concentrandosi sulla figura del cantante come simbolo e icona. Oltre agli incassi, si aggiunge il valore del vasto catalogo musicale del Re del Pop, stimato intorno a 1,5 miliardi di dollari.

Un refresh di consensi. A questo serve un biopic come Dio comanda. Prendete “Michael”, che sta sbancando il botteghino in tutto il mondo, e aggiungeteci il valore del catalogo del Re del Pop: qualcosa come 1,5 miliardi di dollari. Due anni fa la Sony ne acquistò il 50 per cento tra master e diritti di pubblicazione. Occhio: per garantirsi la cornucopia serve un timing astuto sull’uscita del prodotto cinematografico. Se il personaggio è morto e sepolto da anni il giochino riuscirà meglio che nel caso in cui sia ancora in giro su questo disgraziato pianeta, invecchiato e ostinato a salire su qualche palco. Il De Cuius, compianto e divinizzato, garantisce l’attenzione della nostalgica generazione cui apparteneva e di quelle successive, che non lo conoscono o ne hanno solo sentito lodare le gesta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Michael Jackson re al boxoffice, il biopic è fiaba e un eroe non può rischiare di trasformarsi in un porco nella stessa narrazione. Non fa epica e neanche incasso

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