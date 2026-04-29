Miami sfida il Blue Monster | debutta il Cadillac da 20 milioni
A Miami, il torneo di golf Cadillac Championship farà il suo debutto al Trump National Doral, con un montepremi di 20 milioni di dollari. La manifestazione si svolgerà presso il campo noto come Blue Monster, uno dei più rinomati della zona. La competizione rappresenta un evento di rilievo nel calendario golfistico, attirando numerosi professionisti e appassionati da tutto il mondo.
? Cosa sapere Il Cadillac Championship debutterà a Miami al Trump National Doral con 20 milioni di dollari.. L'evento Signature del PGA Tour vedrà la partecipazione di Scottie Scheffler e altri top player.. Il nuovo Cadillac Championship debutterà a Miami come Signature Event del PGA Tour con un montepremi complessivo di 20 milioni di dollari, segnando un punto di svolta nel calendario golfistico 2026. L’organizzazione del tour ha introdotto una novità strutturale per questa stagione, posizionando il Cadillac Championship tra gli eventi d’élite della categoria Signature. La competizione si terrà presso il Trump National Doral, una struttura...🔗 Leggi su Ameve.eu
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