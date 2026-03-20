Miami Open 2026 Carlos Alcaraz debutta contro João Fonseca | sfida da seguire nella notte italiana

Al Miami Open 2026, Carlos Alcaraz debutta contro João Fonseca nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo. Il tennista spagnolo affronta il brasiliano nel secondo turno del torneo Masters 1000 in Florida. La partita si gioca sulla pista principale, attirando l’attenzione di molti appassionati di tennis che seguono con interesse l’esordio di Alcaraz in questa edizione.

Carlos Alcaraz è pronto a fare il suo esordio al Miami Open 2026. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo, il tennista spagnolo affronterà il brasiliano João Fonseca nel secondo turno del Masters 1000 americano, in una partita che accende subito l’interesse degli appassionati. Per Alcaraz si tratta di un debutto atteso, dopo la semifinale persa a Indian Wells, dove il suo cammino si era interrotto contro Daniil Medvedev. A Miami, lo spagnolo riparte con l’obiettivo di rilanciarsi immediatamente in uno dei tornei più importanti della stagione sul cemento. Dall’altra parte della rete troverà un avversario giovane e già molto osservato come Fonseca, uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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