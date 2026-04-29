Un allenatore di calcio si è espresso riguardo a un’indagine in corso sugli arbitri, affermando di aver formato un’opinione personale, ma aggiungendo di non voler accusare prima che la giustizia completi il suo lavoro. Le sue dichiarazioni sono arrivate durante un’intervista, in cui ha fatto riferimento a un proverbio portoghese e ha sottolineato l’importanza di rispettare i tempi della giustizia prima di trarre conclusioni definitive.

“Mi sono fatto un’idea, ma a me non piace fare colpevoli prima che la giustizia si esprima”. Dal Portogallo anche José Mourinho è tornato sull’inchiesta arbitrale che scuote il calcio italiano, dove sono cinque gli indagati al momento: oltre agli ormai noti Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni – ormai ex designatore degli arbitri ed ex supervisore – sono infatti indagati anche gli addetti al var Luigi Nasca, Rodolfo Di Vuolo e Daniele Paterna. “In Portogallo si dice che non c’è il fumo senza il fuoco, però. speriamo. Io ho fatto battaglie più contro il sistema che contro gli arbitri”, ha dichiarato l’allenatore del Benfica a Sport Mediaset. Mourinho è stato infatti negli anni tra quelli che in Italia hanno spesso criticato il sistema arbitrale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono fatto un’idea. In Portogallo si dice che non c’è il fumo senza il fuoco”: Mourinho sull’inchiesta arbitri

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