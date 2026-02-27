Bianca Balti in conferenza a Sanremo | Ho una mutazione genetica che potrebbero avere anche le mie figlie

Durante la conferenza stampa a Sanremo 2026, Bianca Balti ha dichiarato di avere una mutazione genetica, che potrebbe trasmettere anche alle sue figlie. Prima della quarta serata, l'attrice e modella ha parlato del periodo difficile vissuto a causa di una malattia, descrivendo il percorso di recupero e il desiderio di condividere la propria esperienza con il pubblico.

Sanremo 2026, la quinta conferenza stampa. Le prime parole di Bianca BaltiCome da tradizione, la quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata alle cover: i 30 Big in gara si esibiscono insieme agli ospiti,...

Bianca Balti arriva a Sanremo: look colorato con orologio da oltre 10mila euro per la conferenza stampaLa 76esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua quarta serata, quella dedicata alle cover e ai duetti. Si tratta di una delle puntate da sempre più amate e attese, visto che i big in g ... fanpage.it

“Ho dovuto elaborare il lutto di quella donna che non c’è più, che non aveva una cicatrice. Non è scontato ne sto uscendo ora, dopo un anno. È il lutto di una vita e di una spensieratezza che non tornerà più”, dice Bianca Balti sulla sua malattia. “Lo sto superan - facebook.com facebook

Bianca Balti: “È come se i social dessero sfogo a quei pensieri che qualche volta dovremmo mettere da parte. Ho una canzone preferita, c’è talmente tanta varietà che si accontenta tutti” #Sanremo2026 2/2 x.com