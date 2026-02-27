Bianca Balti in conferenza a Sanremo | Ho una mutazione genetica che potrebbero avere anche le mie figlie

Durante la conferenza stampa a Sanremo 2026, Bianca Balti ha dichiarato di avere una mutazione genetica, che potrebbe trasmettere anche alle sue figlie. Prima della quarta serata, l'attrice e modella ha parlato del periodo difficile vissuto a causa di una malattia, descrivendo il percorso di recupero e il desiderio di condividere la propria esperienza con il pubblico.

Bianca Balti in conferenza stampa a Sanremo 2026, prima della quarta serata, racconta il periodo buio da cui sta uscendo, dopo la malattia. Grazie a una comunità di donne è riuscita a rialzarsi: ha parlato inoltre della mutazione genetica che potrebbero avere le sue figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

