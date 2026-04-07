Bianca Balti | Ho paura di morire solo per le mie figlie Piango a pensarle tristi senza una mamma

Durante una puntata del podcast condotto da Diletta Leotta, l’attrice e modella ha condiviso di aver affrontato il momento più difficile della sua vita a causa di una malattia diagnosticata nel 2024. Ha riferito di aver provato paura di morire, temendo di lasciare sole le sue figlie, e ha confessato di piangere pensando a come potrebbero stare senza una madre. La testimonianza si è concentrata sulla sua esperienza personale legata alla malattia.

Ospite del podcast di Diletta Leotta, Bianca Balti ha parlato del momento più difficile della sua vita e della paura di morire, vissuta durante la malattia (nel 2024 le è stato diagnosticato un cancro alle ovaie). "Se lasciassi le cose finanziariamente più in ordine, se dovesse ritornarmi una recidiva sarei più tranquilla- La mia paura di morire è solo legata alle mie figlie", ha rivelato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Bianca Balti, una fondazione per i pazienti oncologici. Restituisco ciò che ha dato forza a me; Bianca Balti lancia la sua fondazione per i pazienti oncologici: Ciò che mi ha aiutata a reagire; Bianca Balti e la fondazione Mind Your Cancer per il supporto psicologico nelle cure oncologiche: Per fare la differenza davvero; Bianca Balti apre la sua fondazione per malati oncologici: Solo l’inizio.

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Una diagnosi di tumore ovarico ha cambiato la vita di Bianca Balti, ma non ha fermato la sua forza. Da questa esperienza nasce la fondazione "Mind Your Cancer", un progetto che offre supporto psicologico a pazienti oncologici e caregiver. Un modo per restit - facebook.com facebook

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