Durante un’intervista andata in onda il 28 aprile, un volto noto del mondo dello spettacolo ha raccontato un episodio dei suoi inizi televisivi. Ha riferito di essere stata licenziata dopo aver espresso un rifiuto, e ha menzionato direttamente una figura di rilievo del settore, recentemente scomparsa. La narrazione si è concentrata su un episodio personale legato alla sua carriera, senza entrare in dettagli specifici sui motivi o sui soggetti coinvolti.

Tra i passaggi più forti dell’intervista rilasciata ieri 28 aprile a Belve, Elena Santarelli ha raccontato un episodio legato ai suoi esordi in televisione, tirando in ballo direttamente Emilio Fede, recentemente scomparso. Il giornalista si sarebbe vendicato dopo che lei avrebbe rifiutato un invito a uscire con lui. Parlando con Francesca Fagnani, la showgirl ha spiegato: “ Secondo me mi ha licenziata ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo. Secondo me è successo perché ho rifiutato un invito galante a cena ”. Poi ha chiarito senza lasciare spazio a dubbi: “ Parlo di Emilio Fede, facevo la meteorina, ero agli inizi. Dopo dieci giorni è finita e sono diventata meteora.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Mi ha licenziata dopo un no”: Santarelli tira in ballo Emilio Fede a Belve

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