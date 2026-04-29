Durante un’intervista a Belve, l’attrice e conduttrice ha raccontato di essere stata licenziata dal telegiornale in cui lavorava, senza dettagli sui motivi. Ha condiviso momenti di leggerezza e commozione, parlando anche del suo rapporto con il figlio. Al centro della conversazione ci sono state anche alcune accuse rivolte al sistema di influencer e a personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Elena Santarelli regala a Belve una delle interviste più sorprendenti della stagione: leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio, le accuse al sistema Ferragni. Botta e risposta esilarante sulle doti del marito Bernardo Corradi: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. Fagnani provoca Santarelli sulla sua gelosia. “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!” svela divertita la showgirl che prosegue “se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ELENA SANTARELLI A BELVE: LICENZIATA DAL TG4 DI EMILIO FEDE PER UN MOTIVO

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"Vogliamo risvegliare i morti Mi ha licenziato ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo perché ho rifiutato un invito galante a cena. Mi dispiace pure, non può replicare, magari lo rincontrerò in paradiso, ma non so se ci arriva in paradiso" Elena Santarelli - facebook.com facebook

La conduttrice e showgirl Elena Santarelli, 44 anni, è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Belve. Impegnata con associazioni per la ricerca, sul noto caso del Pandoro-gate ha speso parole molto dure: “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da x.com