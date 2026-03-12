fiera milano ricavi record nel 2025 e utile raddoppiato

Fiera Milano ha annunciato di aver chiuso il 2025 con ricavi di 380 milioni di euro, segnando un aumento del 39,1% rispetto all’anno precedente, quando si erano attestati a 273,2 milioni. L’azienda ha inoltre registrato un utile che si è raddoppiato rispetto al 2024, consolidando così i risultati finanziari del periodo.

Fiera Milano chiude il 2025 ai massimi storici con ricavi a quota 380 milioni di euro in crescita del +39,1% rispetto ai 273,2 milioni di euro registrati nel 2024 (+106,7 milioni) e in aumento rispetto ai 283,8 milioni registrati nel 2023. In miglioramento anche l’Ebitda a 131,5 milioni, +57,4% rispetto ai 83,6 milioni di euro nel 2024 (+48 milioni) e in aumento rispetto ai 97,1 milioni nel 2023. In aumento il risultato netto pari a 50,8 milioni, +165,3% rispetto ai 19,1 milioni nel 2024 e in miglioramento rispetto ai 29 milioni nel 2023. L’ indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 161 registra una disponibilità finanziaria netta al 31 dicembre 2025 pari a 157,2 milioni, rispetto a 77,8 milioni al 31 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

