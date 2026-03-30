Vento forte e rischio neve | allerta meteo gialla in Toscana

Una perturbazione di origine polare sta portando venti intensi e nevicate sulla regione. La protezione civile regionale ha diffuso un’allerta gialla valida dalle 22 di oggi alle 14 di domani, martedì, con particolare riguardo alle zone appenniniche nord-orientali. La disposizione riguarda le condizioni di neve e vento che si prevedono nelle prossime ore.

In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di oggi alle 14 di domani, martedì: interessate le zone appenniniche nord-orientali. Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Vento forte e rischio neve: allerta meteo gialla in Toscana Articoli correlati Vento forte in Toscana: allerta gialla mercoledì 18. Torna la neve sopra gli 800 metri. Le zone a rischioFIRENZE – È in arrivo in queste ore un fronte freddo sulla Toscana, che porterà in particolare sul centro della nostra regione, dalla costa fino alle... Temporali e vento forte, venerdì con l’allerta meteo gialla in ToscanaFIRENZE – Il cielo sopra la Toscana torna a farsi minaccioso e la macchina della prevenzione si mette in moto.