Le previsioni meteorologiche per il ponte del 1° maggio segnalano un aumento dell’instabilità con possibili piogge e condizioni di maltempo tra fine aprile e inizio maggio. Le proiezioni indicano che le aree interessate potrebbero essere soggette a piogge sparse e variazioni di temperatura, con scenari ancora non definiti in modo preciso. La situazione richiede attenzione per chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto durante il periodo festivo.

Roma - Le proiezioni indicano scenari incerti tra fine aprile e inizio maggio, con possibili fasi instabili alternate a momenti più stabili su gran parte dell’Italia Le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici delineano uno scenario ancora incerto per la fase compresa tra il 25 aprile e il Ponte del 1° maggio, con segnali di un possibile cambio di circolazione su scala europea. Nella terza decade di aprile, infatti, aumenta la probabilità di una configurazione di blocco atmosferico, con l’alta pressione in espansione verso il Nord Atlantico e la conseguente discesa di aria più fredda verso l’Europa centrale, dove le temperature potrebbero portarsi al di sotto delle medie stagionali.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, ponte del 1° maggio a rischio: instabilità e piogge in agguato

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