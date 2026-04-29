Meteo Napoli oggi poco nuvoloso | le previsioni fino a venerdì 1 maggio

Oggi a Napoli il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 12 e i 25 gradi. Le previsioni indicano condizioni stabili e senza precipitazioni significative fino a venerdì 1 maggio. La giornata si presenta quindi con un clima mite e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un proseguimento di queste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata con generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperatura minima di 12°C e massima di 25°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da soleggiamento diffuso, con una temperatura di 18°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, con una temperatura di 18°C.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli, oggi poco nuvoloso: le previsioni fino a venerdì 1 maggio Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 03 aprile 2026 Notizie correlate Meteo Napoli, oggi poco nuvoloso: le previsioni fino a giovedì 12 marzoSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con... Meteo Napoli, oggi poco nuvoloso: le previsioni per il ponte del 25 aprileSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso o... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meteo Napoli: oggi poco nuvoloso, Martedì 28 sereno, Mercoledì 29 poco nuvoloso; Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 20:00 di mercoledì 22 aprile alle ore 20:00 di giovedì 23 aprile 2026; Meteo Napoli: oggi poco nuvoloso, Giovedì 30 nubi sparse, Venerdì 1 sereno; Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per 24 ore. Meteo Napoli: oggi poco nuvoloso, Giovedì 30 nubi sparse, Venerdì 1 serenoNapoli, previsioni meteo per il 29/04/2026. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 13°C, massima 25°C ... ilmeteo.it Meteo 29 aprile: instabilità e venti in rinforzo. Clima fresco entro il 1° maggioLa tendenza meteo per il ponte del 1° maggio vede un clima più fresco, soprattutto al Centro-Sud con tempo perlopiù stabile e soleggiato. meteo.it Su Napoli il tempo si presenta prevalentemente sereno e senza particolari variazioni nel corso delle ore. Leggi articolo completo https://magazinepragma.com/meteo/meteo-napoli-e-campania-oggi-28-aprile-2/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #M - facebook.com facebook