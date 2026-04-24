Meteo Napoli oggi poco nuvoloso | le previsioni per il ponte del 25 aprile

Secondo le previsioni meteo, oggi a Napoli il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso o velato, con temperature che oscilleranno tra i 10 e i 23 gradi. Si tratta di una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili, senza precipitazioni previste. Per il ponte del 25 aprile, le condizioni meteo sono generalmente favorevoli, con temperature che potrebbero aumentare nei prossimi giorni.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, con temperatura minima di 10°C e massima di 23°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 14°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da bel tempo, con una temperatura di 15°C.🔗 Leggi su 2anews.it

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 03 aprile 2026

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