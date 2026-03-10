Meteo Napoli oggi poco nuvoloso | le previsioni fino a giovedì 12 marzo

Oggi a Napoli il cielo sarà poco nuvoloso, con condizioni chiare durante tutto il giorno. Le temperature varieranno tra i 10 e i 18 gradi, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. La situazione meteorologica si manterrà stabile fino a giovedì 12 marzo, secondo le previsioni.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperatura minima di 10°C e massima di 18°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da soleggiamento diffuso, con una temperatura di 13°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 1:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da bel tempo, con una temperatura di 14°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

