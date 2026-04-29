Secondo le previsioni di 3BMeteo, il calo delle temperature previsto per questa sera sarà temporaneo. Domani, le temperature si abbasseranno al Nord e lungo la costa adriatica fino alla Calabria, dove torneranno ai valori medi o leggermente più bassi. La diminuzione sarà breve e subito si assisterà a un rialzo dei termometri.

Domani, infatti, è atteso il calo termico al Nord e lungo l'Adriatico fino alla Calabria dove i valori tornano in media o localmente sotto. Ancora sopra media Isole maggiori e fascia tirrenica centrale per effetto favonico. Il Primo Maggio i valori saranno abbastanza in linea col periodo, un sotto media sarà possibile su Adriatico centro meridionale e Ionio. Da sabato in rialzo al Nord e centrali tirreniche con valori fino a 2526°C entro domenica. Ancora sotto media l'estremo Sud.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, il calo termico durerà poco

Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

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