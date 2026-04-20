Meteo settimana | confermato il calo termico

Questa settimana il clima si manterrà più freddo rispetto ai giorni precedenti, con un calo delle temperature. Tra mercoledì 22 e giovedì 23, aria proveniente da est attraverserà l’Italia, portando un raffreddamento più marcato. Durante questo periodo, le correnti di Bora saranno particolarmente intense al nord e lungo le regioni adriatiche, causando un sensibile abbassamento dei valori termici.

L’inserimento di aria originariamente fredda da est sull’Italia vivrà la sua fase più importante tra mercoledì 22 e giovedì 23 quando le correnti di Bora si faranno sentire dapprima al nord, poi anche lungo tutte le regioni adriatiche. Lo scrive MeteoLive. In termini di nuvolosità giovedì 23 al sud si avranno. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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