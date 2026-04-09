Il meteo prevede un cambiamento nelle condizioni atmosferiche a partire da domenica, dopo alcuni giorni di cielo sereno e temperature sopra la media che dureranno fino a sabato. Da domenica, si registrerà un peggioramento con piogge che coinvolgeranno molte regioni italiane e un calo consistente delle temperature, destinato a durare diversi giorni.

Cieli sereni e temperature ben al di sopra della media fino a sabato; da domenica è atteso un nuovo peggioramento del meteo che interesserà gran parte dell’Italia, riportando piogge diffuse e un sensibile calo delle temperature. Dopo essersi fatta attendere a lungo, la primavera, spinta dall’alta pressione di matrice nordafricana che ha portato il termometro a superare – in alcune aree – perfino i 26 gradi, sembrava ormai un fenomeno consolidato. Ma così non è, visto che nel weekend, secondo quanto riporta Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, i primi segnali di un cambiamento saranno visibili già nelle prossime ore sulla fascia orientale della Penisola, dalle Dolomiti fino al Molise, dove si noterà un aumento della nuvolosità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il meteo preannuncia l’ennesima svolta climatica, con temperature sopra la media e cielo sereno fino a sabato. Ma da domenica arriva il maltempo e un deciso calo termico che durerà giorni

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Un cambiamento del tempo si preannuncia nei prossimi giorni sul Mediterraneo centrale. Dopo molti giorni la pioggia tornerà a bagnare anche il nord! Scopri di più: https://to.meteoeradar.it/e8dbdc - facebook.com facebook

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