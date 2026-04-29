Giovedì 30 aprile un'ulteriore perturbazione interesserà l’Italia, portando piogge e venti. Le temperature varieranno tra i 15 e i 24 gradi, mentre le raffiche di vento raggiungeranno i 60 kmh sulla costa adriatica. La situazione meteorologica prevede condizioni instabili su diverse regioni, con un peggioramento rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano un cambiamento repentino del clima per tutta la giornata.

? Cosa sapere La quarta perturbazione colpirà l'Italia giovedì 30 aprile con piogge e vento.. Temperature tra 15 e 24 gradi e raffiche fino a 60 kmh sull'Adriatico.. Il passaggio della quarta perturbazione del mese porterà giovedì 30 aprile instabilità e un brusco calo termico su gran parte della penisola, con raffiche di vento fino a 60 kmh sul versante adriatico. pianifica spostamenti domani, il consiglio è di monitorare l’evoluzione dei temporali previsti nel pomeriggio, specialmente nelle zone centrali e meridionali, e di prepararsi a temperature sensibilmente più basse rispetto ai giorni scorsi. Le ultime proiezioni indicano che la perturbazione colpirà l’Italia con decisione durante la giornata di domani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva la quarta perturbazione: pioggia e sbalzi termici

Notizie correlate

Meteo 23 aprile: sole al Nord, pioggia al Sud e sbalzi termici? Cosa sapere Cielo sereno al Nord e piogge mattutine in Calabria e isole il 23 aprile.

Toscana sotto la pioggia: temporali e sbalzi termici tra Appennino e costeLa Toscana affronta una fase di instabilità meteorologica che interessa l’intera regione tra mercoledì 15 aprile e i giorni immediatamente successivi.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Grande, veloce e chiaro - Arriva meteo & radar home 4; F1 | Pioggia e caldo frenano gli aggiornamenti Ferrari? Le previsioni meteo per il GP di Miami; SAN LUCA: ARRIVA LA QUARTA LISTA DI SEBASTIANO GIORGI.

Meteo, Giuliacci avvisa: Maltempo in quattro fasi. Quando arriva il caldoTornerà la pioggia dopo la parentesi mite della Pasqua? E quando arriva il caldo vero? Le previsioni meteo di Mario Giuliacci delineano una settimana dinamica e a tratti instabile sull’Italia, segnata ... msn.com

Che tempo farà sul #Veneto nelle prossime ore ce lo dice Giuseppe Mucci di Rai #Meteo #29aprile #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

Meteo primo maggio a Roma, allerta per vento (e calano le temperature) - facebook.com facebook