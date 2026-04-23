Il 23 aprile il cielo sarà prevalentemente sereno al Nord, mentre al Sud si verificheranno piogge mattutine in Calabria e nelle isole. Le temperature minime subiranno un calo e le condizioni meteorologiche varieranno nel Meridione, dopo le perturbazioni mattutine. La giornata si caratterizzerà per lo sbalzo tra le diverse regioni italiane, con condizioni di tempo più stabile nel Nord e piogge concentrate nel Sud.

? Cosa sapere Cielo sereno al Nord e piogge mattutine in Calabria e isole il 23 aprile.. Calo delle minime e temperature variabili interessano il Sud dopo le perturbazioni mattutine.. Il meteo di questo giovedì 23 aprile 2026 vede il cielo sereno dominare la maggior parte della penisola, con un’eccezione significativa che riguarda le zone del sud e le isole maggiori durante la mattinata. Mentre i cittadini del centro Italia si svegliano sotto un sole limpido, le previsioni diffuse dal Centro Meteo Italiano delineano uno scenario frammentato. Al nord, l’atmosfera resta stabile con cieli soleggiati che accompagneranno le attività mattutine e pomeridiane, senza che si prevedano mutamenti rilevanti, fatta eccezione per qualche leggera velatura che colpirà il Trentino Alto Adige.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo 23 aprile: sole al Nord, pioggia al Sud e sbalzi termici

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