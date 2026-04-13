Per 18 anni superiora della Piccola famiglia di Santa Teresa Ravenna piange suor Maria Teresa Grilli

Nella mattinata di ieri, è deceduta a 91 anni suor Maria Teresa Grilli, che per 18 anni ha ricoperto il ruolo di superiora delle suore della Piccola famiglia di Santa Teresa di Gesù bambino. La religiosa era nota per il suo impegno all’interno dell’istituto, che ha guidato per quasi due decenni, fino alla conclusione del suo servizio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le comunità religiose e i fedeli della zona.