Per 18 anni superiora della Piccola famiglia di Santa Teresa Ravenna piange suor Maria Teresa Grilli
Nella mattinata di ieri, è deceduta a 91 anni suor Maria Teresa Grilli, che per 18 anni ha ricoperto il ruolo di superiora delle suore della Piccola famiglia di Santa Teresa di Gesù bambino. La religiosa era nota per il suo impegno all’interno dell’istituto, che ha guidato per quasi due decenni, fino alla conclusione del suo servizio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le comunità religiose e i fedeli della zona.
Ieri mattina, all'età di 91 anni, se n'è andata suor Maria Teresa Grilli, per 18 anni superiora delle suore della Piccola famiglia di Santa Teresa di Gesù bambino.Nata il 19 febbraio del 1935 a Bagnacavallo, la suora era entrata a far parte della congregazione delle religiose di Santa Teresa il 7.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Grande dolore in città, è morto il dottor Balella: medico di famiglia, fu per anni direttore di Santa TeresaUna lunga carriera come medico di base, poi l'incarico di direttore sanitario dell’Opera di Santa Teresa.