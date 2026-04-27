San Vito piange Fernanda Benvenuto | un ultimo addio tra fede e carità

A San Vito, si sono svolte le esequie di Fernanda Benvenuto, deceduta all’età di 75 anni. La cerimonia si è tenuta martedì 28 aprile presso il Santuario locale, alla presenza di familiari e amici. La famiglia ha chiesto di effettuare donazioni per opere di beneficenza, invece di lasciare fiori. La salma è stata accompagnata tra preghiere e momenti di raccoglimento.

? Cosa sapere Esequie di Fernanda Benvenuto a San Vito martedì 28 aprile presso il Santuario.. La famiglia richiede donazioni per opere di bene al posto dei fiori.. Il Santuario di Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento si prepara ad accogliere i congiunti di Fernanda Benvenuto in Fogolin, la cui salma lascerà l’Ospedale Civile per le ultime cerimonie previste martedì 28 aprile. La comunità locale vive un momento di profondo raccoglimento dopo l’annuncio del decesso, comunicato dal marito Albano insieme alle figlie, al genero, alle sorelle, al cognato e all’intera famiglia. Il cordoglio prende forma già nella serata di lunedì 27 aprile, quando alle ore 19:10 si terrà il Santo Rosario in suffragio della defunta all’interno del Santuario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Vito piange Fernanda Benvenuto: un ultimo addio tra fede e carità Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei: un viaggio di pace tra fede e carità Leggi anche: Sciacca, pareggio con il San Vito e addio ai play-off: stagione chiusa tra rimpianti e Coppa Italia