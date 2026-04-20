L'Unione Europea sta sviluppando una propria piattaforma social, in risposta alle recenti sfide legali e alle restrizioni imposte da Facebook, Instagram e X. Secondo quanto riferito, la Commissione Europea sta lavorando alla creazione di un'alternativa digitale per i cittadini europei. Questa iniziativa mira a offrire un'opzione locale per la condivisione di contenuti e l'interazione online, senza fare riferimento a specifici nomi o aziende coinvolte.

Addio Facebook, X e Instagram, arriva il social network della Commissione Europea. A quanto riporta il verbale del collegio dei commissari del 4 marzo scorso, consultato dall'Adnkronos, l'esecutivo Ue ha deciso di registrare, considerandola ammissibile, una Ice, Iniziativa dei cittadini europei, intitolata, in inglese, "European Public Social Network". Il commissario Maros Sefcovic ha spiegato ai colleghi che l'obiettivo dell'iniziativa, come espresso dagli organizzatori, è quello di chiedere alla Commissione di istituire una "piattaforma pubblica di social media a livello europeo", che rappresenti "un'alternativa alle piattaforme attuali" e che sia "imparziale e indipendente da pressioni politiche, garantendo al contempo i diritti di tutte le persone senza distinzioni".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sfida a Facebook, Instagram e X, l'Ue vuole farsi la propria piattaforma social europea

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