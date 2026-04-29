Meta di Sorrento | droga e soldi nel pianoforte arrestato 23enne insospettabile

A Sorrento, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un giovane di 23 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati sostanze stupefacenti e una somma di denaro nascosta all’interno di un pianoforte. L’arresto è avvenuto in un contesto che ha sorpreso gli investigatori, considerando il profilo apparentemente innocuo del giovane.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sorrento hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne incensurato.. Meta di Sorrento. Il traffico del primo pomeriggio affolla le strade della costiera. La gazzella dei carabinieri è tra le macchine in coda quando uno scooter di grossa cilindrata con in sella un ragazzo sfreccia tra le macchine in coda. Va raggiunto. I militari intimano l’alt e pochi metri dopo lo scooter si ferma. Alla guida c’è il 23enne. E’ incensurato ma particolarmente agitato, parte il controllo. Nel vano sottosella 2 cilindri in cartone con all’interno 206 grammi circa di hashish. Addosso 460 euro.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Meta di Sorrento: droga e soldi nel pianoforte, arrestato 23enne “insospettabile” Notizie correlate Pomezia: picchia e accoltella madre che non gli vuole dare soldi per droga, arrestato 23enneUn giovane romano di 23 anni arrestato per violenza domestica dopo aver aggredito la madre per 20 euro. Pomezia. Picchia e accoltella la madre che non gli vuole dare i soldi per la droga. 23enne arrestato dai CarabinieriCronache Cittadine POMEZIA – La scorsa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato, un 23enne romano,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sorpreso con la droga in piazza a Napoli: arrestato 33enne gambiano; S. Maria Capua Vetere, La Sgambettata si conferma evento di riferimento: ampia partecipazione e forte valore sociale per la settima edizione; Maxi stretta sui controlli dei carabinieri nei quartieri di Napoli e a Pozzuoli; Napoli: fa violentare la madre disabile dal compagno e la filma, due arresti. Meta di Sorrento - Quasi un chilo di droga e soldi nascosti nel pianoforte, arrestato 23enne stabieseI carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sorrento hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne incensurato. stabiachannel.it Quasi un chilo di droga e soldi nello scooter e sul pianoforte: arrestato un 23enne insospettabileA Meta di Sorrento una pattuglia dell’Arma, bloccata nel traffico ha notato uno scooter di grossa cilindrata sfrecciare tra le auto in coda. ilgiornalelocale.it Meta di Sorrento, quasi un chilo di droga e soldi nascosti nel pianoforte: in carcere pusher incensurato - facebook.com facebook