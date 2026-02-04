Questa mattina a Pomezia, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni di Roma. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva aggredito sua madre con calci e pugni, poi l'ha accoltellata quando lei si è rifiutata di dargli soldi per la droga. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, dopo che i militari sono intervenuti sul posto.

La scorsa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un giovane romano di 23 anni, con precedenti penali, gravemente indiziato di estorsione, lesioni personali, minaccia e maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi. L’operazione è scattata a seguito di una richiesta pervenuta al Numero unico per le emergenze 112, che ha allertato le forze dell’ordine per un’aggressione familiare in via Ugo la Malfa. Intervento dei Carabinieri e Aggressione Familiare. All’arrivo sul posto, i militari hanno immediatamente contattato la vittima, la madre del 23enne, una donna romana di 56 anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Pomezia: picchia e accoltella madre che non gli vuole dare soldi per droga, arrestato 23enne

Approfondimenti su Pomezia 23

Questa mattina a Pomezia, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni.

Un giovane di 23 anni ha aggredito la madre dopo averle chiesto 20 euro per comprare droga.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pomezia 23

Accoltella la madre e la picchia per 20 euro: voleva i soldi per la drogaHa accoltellato la madre per poi picchiarla con calci e pugni. Ad aggredire la donna un 23enne, che le aveva chiesto soldi per acquistare la droga. A bloccare il giovane sono stati i carabinieri, che ... romatoday.it

Roma, picchia e accoltella la madre che non vuole dargli i soldi per comprare la droga: arrestatoLa donna è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pomezia dove è stata medicata e dimessa con 30 giorni di prognosi ... affaritaliani.it

“Dammi 20 euro per la droga”: figlio picchia la madre a Pomezia ilfaroonline.it/2026/02/04/dam… #news #notizie #cronaca x.com

MALTRATTAMENTO A POMEZIA IL TUCANO PET Un video, una denuncia, un orrore: un cane, un piccolo barboncino picchiato brutalmente all’interno di una toilettatura a Pomezia. Il luogo Il Tucano Pet. Il responsabile Una persona che non dovrebbe mai - facebook.com facebook