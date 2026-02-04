Pomezia Picchia e accoltella la madre che non gli vuole dare i soldi per la droga 23enne arrestato dai Carabinieri

Questa mattina a Pomezia, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni. L’uomo ha aggredito la madre, picchiandola e accoltellandola, perché lei non voleva dargli i soldi per comprare la droga. La donna è riuscita a chiamare i militari, che sono intervenuti subito e hanno fermato il ragazzo. Ora si trova in caserma in attesa di essere processato.

