Pomezia Picchia e accoltella la madre che non gli vuole dare i soldi per la droga 23enne arrestato dai Carabinieri
Questa mattina a Pomezia, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni. L’uomo ha aggredito la madre, picchiandola e accoltellandola, perché lei non voleva dargli i soldi per comprare la droga. La donna è riuscita a chiamare i militari, che sono intervenuti subito e hanno fermato il ragazzo. Ora si trova in caserma in attesa di essere processato.
