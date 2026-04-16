Tra baffi d’esperienza e facce nove | la Lega mette in fila i candidati e prova a rifà pace

La Lega ha presentato ufficialmente la lista dei candidati in vista delle prossime elezioni, includendo sia volti noti con esperienza politica che nuovi ingressi. La scelta dei candidati si inserisce in un tentativo di ricompattare il partito dopo alcune tensioni interne e di rafforzare la presenza sul territorio. Tra i nomi selezionati ci sono figure già conosciute e altre alla prima esperienza, con l’obiettivo di presentare un fronte unito agli elettori.

Dopo Menchetti, AVS. ora Scelgo Arezzo: “oh ragazzi, si prova a falla funzionà davvero” Oh che ti combina Aprile! Prima sole da spiaggia, poi gelo da Befana: si rispolvera il cappotto Anghiari celebra l’eccellenza del “fatto a mano”: torna la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Oh, ad Arezzo la politica s’è rimessa il vestito bono e prova a rifassi il trucco. La Lega tira fori la lista e, tra chi c’ha già visto lungo e chi invece è alla prima girata, prova a rimette insieme i cocci dopo un po’ di baccano interno. In cima alla fila c’è Felice Addonizio, uno che di ordine se ne intende davvero, mica chiacchiere.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Tra baffi d’esperienza e facce nove: la Lega mette in fila i candidati e prova a rifà pace Notizie correlate Lega, suppletive a rischio: Rovigo e Padova tra correnti e resistenze interne alla scelta dei candidati.La Lega ha sette giorni di tempo per decidere i suoi candidati per le suppletive nei collegi uninominali di Rovigo e Padova, in vista delle elezioni... Leggi anche: Al PalaRescifina la prova di forza di Sud Chiama Nord, in migliaia tra candidati e sostenitori