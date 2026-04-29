Messina il PD lancia la sfida | liste complete e nuove energie

A Messina, il Partito Democratico ha presentato ufficialmente le liste per le prossime elezioni comunali, con Antonella Russo che ha depositato i documenti necessari. La coalizione include anche il Movimento 5 Stelle e diverse liste civiche, che si presenteranno nelle circoscrizioni I, V e VII. La candidatura e le alleanze sono ora ufficiali, aprendo la strada alla campagna elettorale.

? Cosa sapere Antonella Russo deposita le liste del PD per le amministrative di Messina.. La coalizione integra M5S e liste civiche nelle circoscrizioni I, V e VII.. Antonella Russo ha depositato ufficialmente le liste del Partito Democratico per le amministrative di Messina, confermando la presenza della coalizione in tutte le sette circoscrizioni e lanciando una sfida che punta sul radicamento territoriale tra il PD e il raggruppamento formato da M5S e Controcorrente. L’annuncio arriva in un momento in cui l’aria politica della città inizia a farsi densa, proprio come il calore che sale dalle strade mentre ci si prepara al voto. Non si tratta solo di scartoffie depositate in comune, ma di nomi che i cittadini conosceranno nei vicoli e nelle piazze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, il PD lancia la sfida: liste complete e nuove energie Notizie correlate Messina, Basile lancia le 6 liste: ecco la strategia per il ComuneIl percorso elettorale per la guida del Comune di Messina entra in una fase operativa decisiva con la presentazione delle prime sei liste civiche a... Messina, sfida al sistema: il ventenne Carabellò lancia la sfidaL’atmosfera in via del Carmine 3, a Messina, è stata carica di una tensione propositiva che ha coinvolto una platea prevalentemente giovanile durante... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Lazio, il Pd lancia la coalizione progressista per battere la destra: Rocca ha fallito, siamo pronti a governare; Niente accordi con il Pd, Martini lancia Alessandra Trentin per la municipalità di Venezia; Biblioteca San Biagio, il Pd lancia l’allarme: Padova non può perdere uno scrigno della sua storia. A Messina il Pd cerca di allargare la coalizioneDi ufficiale non c'è ancora nulla, ma quando c'è di mezzo il presidente Crocetta è bene usare tutta la prudenza del caso. E così, dopo la spaccatura creata all'interno del centrosinistra messinese, ... milanofinanza.it Messina, arriva in ambulanza e dà in escandescenza: arrestato per danneggiamento e lesioni a pubblico ufficiale - facebook.com facebook