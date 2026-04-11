Messina sfida al sistema | il ventenne Carabellò lancia la sfida

A Messina, in via del Carmine 3, si è tenuta l’inaugurazione di un nuovo comitato elettorale che ha visto la partecipazione di molti giovani. Durante l’evento, il ventenne Carabellò ha rivolto alcune dichiarazioni pubbliche e ha attirato l’attenzione di chi era presente. L’iniziativa ha suscitato un certo interesse tra i residenti e gli attivisti in vista delle prossime consultazioni elettorali.

L’atmosfera in via del Carmine 3, a Messina, è stata carica di una tensione propositiva che ha coinvolto una platea prevalentemente giovanile durante l’inaugurazione ufficiale del comitato elettorale di Francesco Carabellò. Il candidato alla presidenza della Seconda Circoscrizione, sostenuto dalla coalizione del centrosinistra, ha presentato il proprio progetto in una mattinata caratterizzata da un forte spirito di partecipazione, segnando l’inizio di una campagna elettorale che punta a mettere in discussione le dinamiche amministrative consolidate. Un profilo ventiseienne tra impegno accademico e gestione territoriale. La figura di Francesco Carabellò emerge nel messinese per una peculiarità che non ha precedenti nella storia delle circoscrizioni cittadine: la sua età.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, sfida al sistema: il ventenne Carabellò lancia la sfida Il Papa dal principe lancia la sfida al laicismoA Monaco, città Stato nella quale il cattolicesimo è religione ufficiale, Leone invoca un «argine al secolarismo che fonda la società sulla... Leggi anche: Daytona apre il 2026 endurance, IMSA lancia la sfida del WEC al motorismo sportivo