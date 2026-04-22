A Messina, il percorso verso le imminenti elezioni comunali si concretizza con la presentazione delle prime sei liste civiche a sostegno di Basile. Questa fase segna un passaggio importante nella campagna elettorale, con i candidati pronti a confrontarsi sul territorio e a raccogliere il sostegno degli elettori. Le liste, composte da candidati locali, rappresentano un passo fondamentale nel processo di scelta del futuro amministratore della città.

Il percorso elettorale per la guida del Comune di Messina entra in una fase operativa decisiva con la presentazione delle prime sei liste civiche a sostegno di Basile. Gli appuntamenti, organizzati presso la Galleria Vittorio Emanuele, si articolano in due momenti distinti: il primo si svolge mercoledì 22 aprile, mentre il secondo è fissato per venerdì 24 aprile alle ore 18. La strategia delle liste e il calendario dei candidati. L’organizzazione politica che sostiene la candidatura di Basile ha pianificato una distribuzione mirata degli incontri per illustrare i programmi delle diverse formazioni. Durante la sessione odierna, mercoledì 22 aprile, verranno presentati i rappresentanti di Basile Sindaco di Messina, Orgoglio Messinese e Il futuro adesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Basile lancia le 6 liste: ecco la strategia per il Comune

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