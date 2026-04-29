Il commento di un esponente ha accusato la leadership iraniana di umiliare gli americani, mentre l'ex presidente ha risposto affermando che l'interlocutore non conosce il tema. Secondo lui, gli Stati Uniti non hanno una strategia chiara e il problema principale in questi conflitti è che spesso si entra senza pianificare un’uscita adeguata. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio su interventi e politiche internazionali.

“Gli americani non sembrano avere una strategia e il problema in conflitti di questo tipo è sempre lo stesso: non basta solo entrarci, bisogna anche uscirne. Lo abbiamo visto in modo molto doloroso in Afghanistan, per 20 anni. Lo abbiamo visto in Iraq. Insomma, questa vicenda è, come ho detto, quantomeno avventata. Al momento non riesco a capire quale via d’uscita strategica stiano scegliendo gli americani, soprattutto perché gli iraniani stanno ovviamente negoziando con grande abilità – o meglio, stanno abilmente evitando di negoziare. E mandano gli americani a Islamabad per poi farli ripartire a mani vuote. Un’intera nazione viene umiliata dalla leadership iraniana, soprattutto da queste cosiddette Guardie Rivoluzionarie”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Merz: “Usa umiliati da leadership iraniana”. Trump: “non sa di cosa parla”

Notizie correlate

Merz: gli USA sono “umiliati” e privi di strategia nel conflitto con l’IranIl cancelliere tedesco Frederich Merz, parlando del conflitto in Iran, ha affermato che gli USA sono “umiliati” e privi di strategia.

Monaco, Merz dà l’addio alla leadership Usa.L'invito di Macron all'Ue: basta essere timidiDALLA NOSTRA INVIATAMONACO - Ci è voluto un anno, ma sullo stesso palco dove JD Vance è venuto a provocare e offendere l’Europa, il cancelliere...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Merz: Usa umiliati dall’Iran: negoziati sul nucleare bloccati; Guerra in Medio Oriente, Merz: Usa umiliati dalla leadership iraniana. UK si dissocia dal blocco navale; Mossa iraniana: 'Sblocchiamo Hormuz, poi il nucleare'. Trump scettico. Merz: 'Usa umiliati'; Usa umiliati da Teheran. Merz a sorpresa contro Trump e Ue.

Merz: Usa umiliati dall’Iran: negoziati sul nucleare bloccatiIl cancelliere tedesco contro Trump e Israele: «Sono entrati in guerra senza una strategia e non hanno strategia nelle trattative, l’Europa vuole una soluzione diplomatica» ... ilsole24ore.com

Mossa iraniana: 'Sblocchiamo Hormuz, poi il nucleare'. Trump scettico. Merz: 'Usa umiliati'Nella partita a scacchi in Medio Oriente, Teheran tenta di evitare lo stallo con una mossa con cui sembra voler guadagnare tempo e mettere nuovamente in difficoltà gli Usa dopo quella che il ... ansa.it

Donald Trump ha lanciato nella notte un attacco durissimo contro il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo sul suo Truth Social di “non sapere di cosa parla” riguardo all’Iran. - facebook.com facebook

Donald Trump attacca il cancelliere tedesco Friedric Merz. "Ritiene accettabile che l'Iran possieda un'arma nucleare. Non sa di cosa sta parlando! Se l'Iran possedesse un'arma nucleare, il mondo intero sarebbe tenuto in ostaggio", ha scritto il presidente sul x.com