Monaco Merz dà l’addio alla leadership UsaL' invito di Macron all' Ue | basta essere timidi
Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che non rivestirà più il ruolo di leader degli Stati Uniti, in risposta alle tensioni crescenti tra le due superpotenze. Durante una conferenza stampa a Monaco, Scholz ha criticato aspramente l'attuale ordine globale, sottolineando come le tensioni tra le grandi nazioni stiano minando la stabilità mondiale. Nel suo discorso, ha anche rivolto un messaggio diretto a Donald Trump, suggerendo che mantenere alleanze solide rappresenta una strategia più vantaggiosa rispetto all'isolamento. Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato l’Unione Europea a superare la timidezza
DALLA NOSTRA INVIATAMONACO - Ci è voluto un anno, ma sullo stesso palco dove JD Vance è venuto a provocare e offendere l’Europa, il cancelliere Friedrich Merz dà finalmente la sua risposta. Lo fa con un discorso articolato, disilluso verso l’America — che pure chiama a riparare e ricostruire i rapporti, a vantaggio di tutti. Ma è anche un messaggio che si è scrollato di dosso un po’ di paura e di incredulità. E lo fa di concerto con Emmanuel Macron, che ripete quasi gli stessi concetti. Merz dice che il mondo non è solo «under destruction», in demolizione, come dice il titolo della 62esima Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Vertice Londra, Zelensky da Starmer, Macron e Merz: “Senza Usa e Ue non possiamo continuare”
Monaco, Macron: "Relazioni Usa-Ue caratterizzate da grande incertezza"
Emmanuel Macron ha parlato a Monaco e ha spiegato che le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono molto instabili.
Argomenti discussi: Merz: l’ordine del dopoguerra non esiste più, serve Europa sovrana; La scossa di Merz alla Conferenza di Monaco: Tra Europa e Usa si è aperta una frattura; Merz alla conferenza di Monaco: Si è aperta una frattura tra Europa e gli Usa. La Nato non è più scontata. E la libertà è in pericolo nell'era delle grandi potenze; Merz a Monaco: l’ordine del dopoguerra non esiste più. Serve un’Europa sovrana.
Monaco, Merz dà l’addio alla leadership UsaL'invito di Macron all'Ue: basta essere timidiIl cancelliere tedesco: ordine mondiale distrutto. Messaggio a Trump: vi conviene avere degli amici ... msn.com
Merz sprona l'Europa aprendo la Conferenza di Monaco: Reagire dopo la frattura con gli UsaLo ha ribadito, nel suo intervento di apertura, il cancelliere tedesco Friedrich Merz : La Cina rivendica una leadership globale - dice - e Pechino potrebbe già essere sullo stesso livello degli ... tg.la7.it
Radio1 Rai. . "L'ordine del dopoguerra non c'è più, bisogna rifondare l'Alleanza Atlantica", è il monito del cancelliere tedesco #Merz, ieri, al termine del primo giorno della Conferenza di #Monaco. Lo storico appuntamento sulla sicurezza quest'anno vede tra facebook
Monaco, Merz dà l’addio alla leadership UsaL'invito di Macron all'Ue: basta essere timidi x.com