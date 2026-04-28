Il cancelliere tedesco ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “umiliati” e privi di strategia nel conflitto con l’Iran. La sua osservazione si riferisce alla situazione attuale tra i due paesi, in una dichiarazione pubblica riguardante la crisi in Iran. Non sono state fornite ulteriori precisazioni o dettagli sulla natura delle loro azioni o delle strategie adottate.

Il cancelliere tedesco Frederich Merz, parlando del conflitto in Iran, ha affermato che gli USA sono “umiliati” e privi di strategia. Merz ha anche detto che la guerra sta avendo un forte impatto economico negativo sulla Germania. Il cancelliere tedesco Frederich Merz ha affermato che l’Iran sta “umiliando” gli USA nel conflitto in corso. Merz ha poi sottolineato che Washington sembra non avere una strategia chiara per come uscire dal conflitto in Medio Oriente. “Gli iraniani sono chiaramente più forti del previsto e gli americani non hanno una strategia davvero convincente nei negoziati”, ha affermato Merz. “Il problema con conflitti come questo è sempre lo stesso: non basta entrare, bisogna anche uscirne.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Merz: gli USA sono “umiliati” e privi di strategia nel conflitto con l’Iran

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